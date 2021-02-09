«Зенит» о Малкоме: «В 4 недели оцениваются сроки первого периода восстановления»

«Зенит» сообщил о характере повреждения полузащитника Малкома и процессе реабилитации.

23-летний бразилец повредил связки коленного сустава в товарищеской игре против сборной Иордании (1:0).

«Медицинский и тренерский штабы «Зенита» приняли решение, что Малком начнет восстанавливаться в Петербурге консервативными путем под наблюдением физиотерапевтов команды.

Сроки первого периода восстановления оцениваются в 4 недели. Дальнейшая программа реабилитации будет определена по результату индивидуальных тренировок футболиста», – говорится в заявлении «Зенита».

Малком забил 1 гол и отдал 1 голевой пас в 15 матчах в этом сезоне.

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