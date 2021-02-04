Карпин о молодых игроках в России: «Глебов не знал, как мяч обработать. В Испании в 18 лет абсолютно обучены азам»

Главный тренер высказался о проблеме подготовки молодых футболистов в России.

– Когда приходят молодые футболисты к вам, молодые, талантливые, они готовы подниматься на уровень выше, интенсивность эту высокую брать...

– С чего ты взял, что они готовы?

– Ну вот в 18-19 лет к вам приходят ребята – они готовы?

– Ну приходят, и с ними начинаем работать.

– Они такие же, как, условно говоря, в Испании молодые парни, плюс-минус, по возможностям своим. Их губит, что они в течение 2-3 лет понимают, что у них все спокойно, комфортно в , правильно?

– Нет, не только это.

В 18 лет в Испании игроки приходят абсолютно обученные азам. У нас приходят футболисты – не у нас в «Ростове», а в принципе российские футболисты, – их приходится учить азам. Как обработать мяч.

Вот Данил Глебов пришел – он не знал, как мяч обработать. Ну он и сейчас-то не особо знает. Вот, работаем над этим тоже.

– То есть вам приходится еще...

– Да не мне. Всем. Всем тренерам. Абсолютно простые вещи. На уровне детско-юношеской школы. Одна из проблем российского футбола, я считаю, еще и здесь, в детско-юношеском футболе.

Но это не проблема детских тренеров, опять же.

– А кого тогда проблема?

– А тех, кто их... Ну, тренируют детей те, кто готов тренировать на такую зарплату. Понимаешь? Если мне платят 15-20 тысяч рублей – ну какая квалификация? Мне надо думать, чем семью кормить, на 15 тысяч я не прокормлю семью. Мне некогда заниматься моей квалификацией, – сказал Карпин Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры».