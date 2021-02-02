Валерий Карпин: «У нас три футболиста играют за границей. Три! Абсурд какой-то»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался на тему российских игроков, выступающих за рубежом.
– Уже два футболиста – Миранчук, Кокорин – переехали в Европу. Когда Кокорин переходил – ваша реакция?
– Слава богу.
– В каком смысле?
– Ну хорошо, что у нас хоть кто-то туда уезжает.
– Ну вы этого ждали?
– Ну да, а почему нет-то? Жалко, что у нас мало таких футболистов, которых забирают туда. У нас три футболиста играют за границей. Три! Глобально. Ну, у нас там еще где-то кто-то играет, наверное. Ну ты понимаешь, что это абсурд какой-то?
А почему наши футболисты там не играют?
– Потому что там выше конкуренция, меньше денег они будут получать...
– Все, хватит. Все. То есть наши футболисты не готовы, не могут, вернее, там выигрывать конкуренцию. И там им, этим футболистам нашим, будут платить меньше денег.
Представляешь, что мы творим с нашими футболистами, которые там никому не нужны за меньшие деньги? А мы им здесь даем еще и большие деньги. Представляешь, бред какой мы творим? Мы – это Россия, в смысле, – сказал Карпин Нобелю Арустамяну в эфире программы «Инсайдеры».