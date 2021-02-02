Валерий Карпин: «У нас три футболиста играют за границей. Три! Абсурд какой-то»

Главный тренер высказался на тему российских игроков, выступающих за рубежом.

– Уже два футболиста – Миранчук, Кокорин – переехали в Европу. Когда Кокорин переходил – ваша реакция?

– Слава богу.

– В каком смысле?

– Ну хорошо, что у нас хоть кто-то туда уезжает.

– Ну вы этого ждали?

– Ну да, а почему нет-то? Жалко, что у нас мало таких футболистов, которых забирают туда. У нас три футболиста играют за границей. Три! Глобально. Ну, у нас там еще где-то кто-то играет, наверное. Ну ты понимаешь, что это абсурд какой-то?

А почему наши футболисты там не играют?

– Потому что там выше конкуренция, меньше денег они будут получать...

– Все, хватит. Все. То есть наши футболисты не готовы, не могут, вернее, там выигрывать конкуренцию. И там им, этим футболистам нашим, будут платить меньше денег.

Представляешь, что мы творим с нашими футболистами, которые там никому не нужны за меньшие деньги? А мы им здесь даем еще и большие деньги. Представляешь, бред какой мы творим? Мы – это Россия, в смысле, – сказал Карпин Нобелю Арустамяну в эфире программы «Инсайдеры».