Кафанов о «паненке»: «Пробей Смолов хорватам правильно на ЧМ, быть бы голу. Вратарь-то уже лежал»

Тренер вратарей считает, что правильное исполнение пенальти «паненкой» оставляет мало шансов вратарю.

– Вероятность забить «паненкой» ниже, чем простым ударом?

– Наоборот, вероятность очень высока.

– Почему тогда этот удар считают пижонским?

– Ошибаются. Из моих вратарей «паненку» удалось отразить Песьякову в Питере, Азмун неудачно пробил, и Джанаеву в Екатеринбурге. Но про Димитрова мы знали, специально отслеживали, он и в Болгарии так бил, так что Сослан стоял до конца.

А если не знать и мяч пущен со средней силой хотя бы на уровне головы, шансов нет. Наоборот, из угла достать проще. Ты же заваливаешься неизбежно вправо или влево.

Низкую «паненку» можно достать ногой, высокую нет. Вячеслав Чанов в переходных играх с «Даугавой» в советские времена тоже взял «паненку» от Милевского. И тоже знал, что он так исполняет.

Пробей Федя Смолов правильно хорватам на чемпионате мира, быть бы голу. Вратарь-то уже лежал, – сказал Кафанов.

Пенальти все чаще бьют паненкой: это кайф, культ и величие