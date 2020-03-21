Дзюба о драке на Евро-2016: «Мамаеву попали, и он сказал: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Было смешно»

Нападающий вспомнил выступление сборной России на .

«После прихода Слуцкого в сборную был всплеск. Когда тренер меняется, такое всегда происходит. При Капелло вроде потеряли шансы выйти на Евро-2016.

Потом появился Леонид Викторович, которого многие не знали. Тут раз-раз-раз – и волшебство. На ЧЕ едем. В какой-то момент у Капелло было все чересчур строго. Нельзя было спускаться на первый этаж и многое другое. Что-то за гранью было.

В тот момент для нас потеря Денисова была большим ударом. Это был фундаментальный человек. После этого мы остались «голые». Без опорника. Без человека, который мог бы цементировать центр поля, обороняться и все выжигать.

Драки фанатов? Англичане сами не мальчики для битья. Когда все начало преподноситься, что их избивали... Не было такого, что мы белые и пушистые и начали их ни с того, ни с сего бить. Они сами себя ведут агрессивно, поэтому получили отпор от хорошо подготовленных ребят.

После матча с Англией сидели и разговаривали. Были счастливы спастись в конце. У них же банда крутая. Вроде даже Мутко зашел. Чувствовали, что эта ничья придала нам уверенности.

Матч со Словакией был как ледяной душ. Мы их прижали и начали душить. Потом длинная передача, какое-то недопонимание, ошибка – и гол. Дальше снова в атаку пошли. Затем угловой – и 0:2. Во втором тайме понеслись и смогли только один забить. А сколько там еще моментов было? По игре и по всему остальному – это был просто несчастный случай. Это футбол. Такое бывает.

Эти знаменитые инсайды, что Мамаев подрался с Широковым или с Глушаковым. По факту Паша был ни при чем. Феномен был в том, что человек просто лежал на подушке. Смех был в том, что когда ему попали, была фраза: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Тут было смешно. В той ситуации я шел для подстраховки, если что-то случится. Так и получилось. Глушакова чуть не задушил бедолагу.

После матча с Уэльсом сидели и обсуждали игру. Сказали, что надо принять нашу плохую игру. Во всем и везде нужно быть командой. Сражаться друг за друга, рубиться», – сказал Дзюба в программе «Наши на Евро» в эфире «Матч ТВ»..

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