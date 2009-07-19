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    Георгий Джикия: «Смолов – футболист номер один в России на протяжении последних трех лет»

    Теги Спартак Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 Краснодар Георгий Джикия Матч ТВ Футбол

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия отметил, что незабитый пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией сделает форварда сборной России Федора Смолова еще сильнее.

    – После чемпионата на Федора Смолова обрушилось море критики. Как-то его поддерживали?

    – Даже не стал ничего писать. Прекрасно знал, что Федя сам все понимает. Он футболист номер один в России на протяжении последних трех лет.

    Да, не забил пенальти, но такое бывает в футболе. Уверен, это сделает его еще сильнее. Теперь он сможет перезарядиться и остудить пыл всех тех людей, которые к нему испытывали негатив.

    – Смолов извинился перед командой после четвертьфинала. О чем это говорит?

    – О том, что Федя – Человек с большой буквы. И он сам все прекрасно понимает. У меня тоже такое случалось в чемпионате России – из-под меня забивали, потом я приходил в раздевалку и говорил: «Сегодня проиграли из-за меня».

    А с Федей подобное случилось на чемпионате мира. Хотя то, что он взял на себя ответственность бить первым пенальти, уже дорогого стоит.

    Так что поддерживаю Федора, никакой его вины в поражении нет. Побеждает и проигрывает всегда команда, – сказал Джикия.

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