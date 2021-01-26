Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Эвертоном», «Ливерпуль и «Ман Сити» встретятся в воскресенье

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В 23-м туре АПЛ «Астон Вилла» сыграет с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» – с «Эвертоном».

В воскресенье «Тоттенхэм» примет «Вест Бромвич», «Ливерпуль»«Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед»«Челси».

В понедельник «Кристал Пэлас» на выезде встретится с «Лидсом».

Чемпионат Англии

23-й тур

Астон Вилла – Арсенал
Дата проведения
6 февраля, 15.30, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Брайтон
Дата проведения
6 февраля, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Саутгемптон
Дата проведения
6 февраля, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Фулхэм – Вест Хэм
Дата проведения
6 февраля, 20.30, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Эвертон
Дата проведения
6 февраля, 23.00, «Олд Траффорд»
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Тоттенхэм – Вест Бромвич
Дата проведения
7 февраля, 15.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Лестер
Дата проведения
7 февраля, 17.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Манчестер Сити
Дата проведения
7 февраля, 19.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Челси
Дата проведения
7 февраля, 22.15, «Брэмелл Лэйн»
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Лидс – Кристал Пэлас
Дата проведения
8 февраля, 23.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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