Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Эвертоном», «Ливерпуль и «Ман Сити» встретятся в воскресенье

В 23-м туре АПЛ «Астон Вилла» сыграет с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» – с «Эвертоном».

В воскресенье «Тоттенхэм» примет «Вест Бромвич», «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» – «Челси».

В понедельник «Кристал Пэлас» на выезде встретится с «Лидсом».

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги