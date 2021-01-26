Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Эвертоном», «Ливерпуль и «Ман Сити» встретятся в воскресенье

В 23-м туре АПЛ «Астон Вилла» сыграет с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» – с «Эвертоном».
В воскресенье «Тоттенхэм» примет «Вест Бромвич», «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» – «Челси».
В понедельник «Кристал Пэлас» на выезде встретится с «Лидсом».
23-й тур
- Дата проведения
- 6 февраля, 15.30, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 6 февраля, 18.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 6 февраля, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 6 февраля, 20.30, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 6 февраля, 23.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 7 февраля, 15.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 7 февраля, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 7 февраля, 19.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 7 февраля, 22.15, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 8 февраля, 23.00, «Элланд Роуд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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