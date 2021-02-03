Пеп поздравил «Баварию» с шестым трофеем: «Барса» тоже выигрывала столько. Может, я позвоню Месси, и мы сыграем за 7-й трофей»

Главный тренер поздравил «Баварию» с победой на клубном чемпионате мира.

Мюнхенцы ранее выиграли 5 турниров – чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

«Поздравления всей семье «Баварии» с невероятным успехом – победой на клубном чемпионате мира, а особенно с завоеванием шести трофеев. Я очень горжусь.

Но я хотел бы сказать Ханси, что вы вторая команда, выигравшая шесть трофеев подряд. Раньше это сделала «Барселона», так что, возможно, я смогу позвонить Месси и компании, и мы можем сыграть за седьмой трофей. Скажите мне, когда и где, и мы будем там!» – сказал Гвардиола.

Напомним, поскольку клубный чемпионат мира из-за коронавируса состоялся не в декабре, а в феврале, «Бавария» формально не смогла повторить рекорд «Барселоны», которая в 2009 году во главе с Гвардиолой выиграла шесть трофеев.

Каталонский специалист тренировал «Баварию» в 2013-2016 годах.

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