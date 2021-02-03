«Сусо тянул Альбу, фол был за пределами штрафной, в ней ничего не было». Судья Матеу Лаос – игрокам «Барсы»

Стали известны подробности диалога судьи Мигеля Матеу Лаоса и игроков «Барселоны» во время первого матча полуфинала Кубка Испании с «Севильей» (0:2).

В одном из эпизодов хавбек «Севильи» Сусо и защитник «блауграны» Альба боролись за мяч на левом фланге и упали у линии штрафной «Севильи». Лаос зафиксировал фол со стороны Сусо, но назначил штрафной, а не пенальти.

«Фол был за пределами штрафной. Сусо тянул Альбу, фол был за пределами штрафной. В штрафной ничего не было, фол был не внутри штрафной», – такие слова Лаоса попали в трансляцию Mediaset.

«Барса» показала видео борьбы Альбы и Сусо у штрафной: «Вот как это видели мы 🤔». Судья не поставил пенальти