«Сусо тянул Альбу, фол был за пределами штрафной, в ней ничего не было». Судья Матеу Лаос – игрокам «Барсы»

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Стали известны подробности диалога судьи Мигеля Матеу Лаоса и игроков «Барселоны» во время первого матча полуфинала Кубка Испании с «Севильей» (0:2).

В одном из эпизодов хавбек «Севильи» Сусо и защитник «блауграны» Альба боролись за мяч на левом фланге и упали у линии штрафной «Севильи». Лаос зафиксировал фол со стороны Сусо, но назначил штрафной, а не пенальти.

«Фол был за пределами штрафной. Сусо тянул Альбу, фол был за пределами штрафной. В штрафной ничего не было, фол был не внутри штрафной», – такие слова Лаоса попали в трансляцию Mediaset.

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