Куман о 0:2 с «Севильей»: «Барса» доминировала, моменты были лучше у нас. Мы на хорошем ходу»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высоко оценил игру своей команды в первом матче полуфинала Кубка Испании с «Севильей» (0:2).

«Мы сейчас на хорошем ходу. Команда бьется за каждое очко. Сыграли мы здорово, но надо понимать, что нам противостояла хорошая, физически крепкая команда.

Однако мы доминировали в матче. Думаю, моменты у нас были лучше. Я считаю, был пенальти [на Альбе]. Это странно, ведь когда у тебя есть ВАР, надо ставить пенальти», – заявил Куман.

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