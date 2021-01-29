Куман о 0:2 с «Севильей»: «Барса» доминировала, моменты были лучше у нас. Мы на хорошем ходу»

Главный тренер «Барселоны» высоко оценил игру своей команды в первом матче полуфинала Кубка Испании с «Севильей» (0:2).

«Мы сейчас на хорошем ходу. Команда бьется за каждое очко. Сыграли мы здорово, но надо понимать, что нам противостояла хорошая, физически крепкая команда.

Однако мы доминировали в матче. Думаю, моменты у нас были лучше. Я считаю, был пенальти [на Альбе]. Это странно, ведь когда у тебя есть ВАР, надо ставить пенальти», – заявил Куман.

Куман о фоле Сусо на Альбе: «Не понимаю, почему ВАР не вмешался. Все твердили, что это пенальти»