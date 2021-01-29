«Барса» показала видео борьбы Альбы и Сусо у штрафной: «Вот как это видели мы 🤔». Судья не поставил пенальти

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«Барселона» показала видео контакта защитника Жорди Альбы и полузащитника «Севильи» Сусо у штрафной в первом матче полуфинала Кубка Испании (0:2).

Сусо и Альба боролись за мяч на левом фланге и упали у линии штрафной. Судья Матеу Лаос зафиксировал фол со стороны Сусо, но назначил штрафной, а не пенальти.

«🤔. Вот как это видели мы», – говорится в сообщении «Барселоны», к которому приложено видео от боковой линии.

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