«Барса» показала видео борьбы Альбы и Сусо у штрафной: «Вот как это видели мы 🤔». Судья не поставил пенальти

«Барселона» показала видео контакта защитника и полузащитника «Севильи» Сусо у штрафной в первом матче полуфинала Кубка Испании (0:2).

Сусо и Альба боролись за мяч на левом фланге и упали у линии штрафной. Судья Матеу Лаос зафиксировал фол со стороны Сусо, но назначил штрафной, а не пенальти.

«🤔. Вот как это видели мы», – говорится в сообщении «Барселоны», к которому приложено видео от боковой линии.

🤔 This is how we saw it. pic.twitter.com/HxfMgKiTvH — (@FCBarcelona) February 11, 2021

Куман о фоле Сусо на Альбе: «Не понимаю, почему ВАР не вмешался. Все твердили, что это пенальти»