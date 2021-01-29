«Каррера взял переводчика за горло и говорит: «Душите, сука #####, и не отпускайте». Джикия о тренере

Защитник рассказал о способах мотивации от бывшего тренера красно-белых .

– Самая огненная мотивационная речь Карреры?

– Он настраивает на игру. Рядом стоит переводчик. Каррера просто берет его за горло и говорит: «Душите, сука #####, и не отпускайте». Мол если взял (показывает – за горло – прим. Sports.ru), то все до конца, пока, говорит, не свистнут.

– Что это была за игра?

– Дерби какое-то. Выиграли.

– Почему у Карреры не получилось в «Спартаке»? Команда стала чемпионом, а Массимо уходит, причем некрасиво. Почему, в чем главная причина?

– Ушел, потому что немного посыпались. Понятное дело, там было столько поражений. И уже, наверное, просто решили смириться с этим и поменять. Не видели, наверное, что он сможет нас зажечь.

Я думаю, что он мог еще остаться. Можно было перетерпеть немного этот сложный момент.

– Аленичев говорил, что «Спартак» доехал на его багаже до чемпионства. Многие говорили, что есть Пилипчук, который всем рулит, а Каррера – это просто фигура. В ком основная заслуга чемпионства?

– Во всех. Говорят, что я, Самедов, Адриано, Тигиев, Селихов, которые пришли зимой, типа мы никакие не чемпионы.

Я считаю, что все причастны – первый тренер, помощники, футболисты. Если бы не было такого сплоченного коллектива, были бы разногласия, терки – ничего бы не получилось, 100%.

– Каррера топ или нет?

– Да, – сказал Джикия в интервью Евгению Савину.