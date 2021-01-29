Коутиньо может больше не сыграть за «Барсу». Клуб не хочет выплачивать «Ливерпулю» бонусы

Полузащитник «Барселоны» может больше не сыграть за клуб в этом сезоне, сообщил журналист Хави Мигель.

«Одной из задач клуба является экономия, а в случае Коутиньо предусмотрены бонусы [«Ливерпулю»] за сыгранные матчи. «Барселона» не хочет больше платить за него.

будет должна выплатить 5 миллионов евро, если он проведет еще 7 матчей. Этого не будет», – сказал журналист в эфире передачи Onze на канале Esport3.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец минувшего сезона «Барселона» была должна «Ливерпулю» за Коутиньо еще 29,254 млн евро.

В целом сделка обошлась сине-гранатовым в 120+40 млн евро. Футболист подписал контракт с «Барсой» до июня 2023 года.