Коутиньо может больше не сыграть за «Барсу». Клуб не хочет выплачивать «Ливерпулю» бонусы

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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может больше не сыграть за клуб в этом сезоне, сообщил журналист Хави Мигель.

«Одной из задач клуба является экономия, а в случае Коутиньо предусмотрены бонусы [«Ливерпулю»] за сыгранные матчи. «Барселона» не хочет больше платить за него.

«Барселона» будет должна выплатить 5 миллионов евро, если он проведет еще 7 матчей. Этого не будет», – сказал журналист в эфире передачи Onze на канале Esport3.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец минувшего сезона «Барселона» была должна «Ливерпулю» за Коутиньо еще 29,254 млн евро.

В целом сделка обошлась сине-гранатовым в 120+40 млн евро. Футболист подписал контракт с «Барсой» до июня 2023 года.

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