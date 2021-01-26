Суарес о контракте Месси: «Лео дал «Барсе» куда больше, чем мог дать любой другой игрок»

Нападающий «Атлетико» высказался о форварде «Барселоны» .

«Месси завершит карьеру, когда захочет. Он может решить, что сделает это в «Барселоне», в Аргентине или где-то еще.

Конечно, я могу представить себя спорящим с ним во время матча между «Барсой» и . На поле мы соперники, а за его пределами – друзья.

Я очень горжусь временем, проведенным в «Барсе». Может, кто-то слишком быстро забыл, чего я добился там».

О публикации контракта Месси

«Не понимаю этого. Это настолько личная информация... Не знаю, кто это мог сделать, лишь несколько человек были знакомы с деталями. Месси дал «Барселоне» все. Куда больше, чем клубу мог дать любой другой игрок», – сказал Суарес.

Напомним, испанская газета El Mundo заявила, что получила копию нынешнего контракта аргентинца с клубом. Максимальная сумма, которую футболист может получить по этому соглашению, – 555 237 619 евро.

Вскрылись детали контракта Месси: больше полумиллиарда за 4 года (грязными), подписной бонус – 115 млн, за лояльность – 78 млн