Семак о сокращении РПЛ: «Я против. Погибнет футбол во многих городах»

Главный тренер выразил свое отношение к идее о сокращении до 12 команд.

– В последнее время ходят слухи о сокращении чемпионата до 12 команд. Какое у вас к этому отношение?

– Я против. Абсолютно не вижу в этом смысла. Если лимит введен для популяризации футбола, то тут эта популяризация уменьшается – количество российских футболистов, которые могут играть, сократится с уменьшением количества команд. Плюс во многих городах футбол просто погибнет.

Я не могу сказать, что с командами из нижней части турнирной таблицы легко играть. Абсолютно нет. Дома, конечно, играть проще. Но, что касается любого выезда к команде, которая занимает место с 10-го по 15-е, никто не даст гарантию, что команда с верхней части таблицы победит.

У нас достаточно серьезная конкуренция. Общий уровень, конечно, упал, но конкуренция осталась. Нет команды, которая была бы на голову сильнее других.

Не думаю, что сокращение лиги до 12 команд решит какие-то проблемы, учитывая нашу инфраструктуру, географическое положение. Если мы хотим развивать футбол, значит, мы его развиваем, используя максимальное количество команд.

Но, если мы хотим добиваться результатов, нужно идти по другому пути. Нужна здоровая конкуренция, правильная экономическая модель клубов, чтобы они могли бороться в Европе. Получается, мы и там результатов не добьемся, и здесь ничего не улучшим.

– Но вам как главному тренеру не интереснее лишний раз сыграть со «Спартаком» или ЦСКА на хорошем стадионе, а не с «Тамбовом» или Тулой?

– Может, и интереснее, но какой смысл в этом? Ну, сыграем мы не два, а четыре раза со «Спартаком».

– Большее интересных матчей.

– Интересных для кого? Игры с командами из нижней части не проходят в менее боевой атмосфере. Да, рисунок игры другой, команды больше обороняются, интенсивность меньше.

Но в Лиге чемпионов тоже против того же «Ливерпуля» многие отходят назад и обороняются. Если команда уступает в классе, то, естественно, она будет искать шанс в контратаке. А если мы будем больше играть с лидерами, я не вижу большой разницы в прогрессе футбола, – высказался Семак.