Сергей Семак: «Лимит ставит нас в неравные условия в европейских турнирах с другими странами»

Главный тренер высказал мнение о влиянии лимита на легионеров на российский футбол.

– Лимит на легионеров в нынешнем виде – зло?

– Я всегда был противником лимита. Но правила для всех одинаковые. Но если есть лимит и ограниченное количество качественных игроков, всегда идет гонка за топ-футболистами.

Так что российские игроки просто переходят из одного клуба в другой. И свой потенциал не раскрывают, потому что уверены, что если в одной команде у них не получится, то они будут зарабатывать в другой. Потому что круг качественных российских игроков очень ограничен.

– Ваше поколение росло и добивалось результатов без лимита. В чем разница с нынешними временами?

– Такое время сейчас. Нужно потерпеть, переждать. Во всех сборных бывают взлеты и падения. В Италии огромное количество хороших игроков, но в «Аталанте» играют одни иностранцы.

В определенные периоды времени каждая страна переживает спад. Он проходит, вырастает новое поколение. Например, у Украины сейчас растет очень талантливое поколение игроков. Думаю, что и в России так будет. Но на данном этапе лимит – это фактор, который ставит нас в неравные условия в европейских турнирах с другими странами.

– Главный аргумент защитников лимита – у российских футболистов будет меньше игрового времени, молодежи будет сложнее себя показывать. Собственно, если бы не лимит, вряд ли мы увидели бы в «Зените» сейчас Кругового, Шамкина, Прохина и других молодых игроков.

– Есть пример «Барселоны». Если ты не играешь, идешь в другую команду, набираешься опыта. И когда ты дорастаешь до уровня «Барселоны», тебя возвращают. Это здоровая нормальная конкуренция без привязки к паспорту.

Конечно, шансов у молодых сейчас больше. Но опять же, мы говорим о будущем. Надо разграничить: или мы популяризируем футбол и играем в этих условиях, или мы добиваемся результатов. Одновременно это делать сложно, – сказал Семак.