Семак о трансфере Дриусси: «Никаких вариантов на сегодня нет. Рассмотрим, если будут»

Главный тренер высказался о возможном уходе форварда в .

– Вы на Себастьяна Дриусси рассчитываете как на игрока «Зенита» в следующем году?

– Конечно, он игрок нашей команды, как мы можем не рассчитывать (смеется)?

– Идут разговоры об аренде, что он уедет. Есть какая-то ясность?

– Абсолютно. На сегодняшний день никаких вариантов нет, и он игрок нашей команды.

Если будут варианты или предложения, конечно, клуб, естественно, будет рассматривать. На данный момент абсолютно никаких вариантов нет, – сказал Семак в эфире «Коммент.Шоу».