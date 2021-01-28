Семак о трансфере Дриусси: «Никаких вариантов на сегодня нет. Рассмотрим, если будут»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Ривер Плейт Себастьян Дриусси Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе форварда Себастьяна Дриусси в «Ривер Плейт».

– Вы на Себастьяна Дриусси рассчитываете как на игрока «Зенита» в следующем году?

– Конечно, он игрок нашей команды, как мы можем не рассчитывать (смеется)?

– Идут разговоры об аренде, что он уедет. Есть какая-то ясность?

– Абсолютно. На сегодняшний день никаких вариантов нет, и он игрок нашей команды.

Если будут варианты или предложения, конечно, клуб, естественно, будет рассматривать. На данный момент абсолютно никаких вариантов нет, – сказал Семак в эфире «Коммент.Шоу».

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