Дриусси готов снизить зарплату в «Ривер Плейте». В «Зените» он получает 2,7 млн евро в год

Нападающий может вернуться в .

Аргентинский футболист уже провел переговоры с главным тренером команды . Он сам высказал идею о возвращении, что понравилось тренеру.

«Ривер» не может платить ему такую зарплату как в «Зените» (2,7 млн евро в год по информации Sports.ru), поэтому Дриусси готов пойти на понижение.

Правда, скорее всего, он продлит контракт с петербуржцами, чтобы вернуться в Аргентину на правах аренды.

«Зенит» понимает, что у него не будет времени на переговоры, если игрока отпустят на родину сейчас (срок его контракта истекает летом 2022 года), поэтому хочет добиться пролонгации соглашения.

В Аргентине трансферное окно открыто до 18 февраля.

Напомним, Дриусси несколько раз заявлял о желании вернуться в «Ривер Плейт» и выражал недовольство тем, что играет в «Зените» слева в полузащите. Он проводит четвертый сезон в клубе РПЛ.

В 11 матчах в этом сезоне он забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Статистику игрока смотрите здесь.

«Я играю на дерьмовой позиции три года». Дриусси страдает, а «Зенит» ошибся, не продав его год назад