«Спартак» подал апелляцию на дисквалификацию Тедеско

«Спартак» намерен оспорить дисквалификацию главного тренера команды .

Московский клуб подал апелляцию на решение КДК РФС дисквалифицировать немца на три матча.

Тедеско был наказан за жест, изображающий денежные купюры, продемонстрированный им после игры с «Сочи» (0:1) в декабре.

По словам директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова, апелляция может быть рассмотрена в пятницу.

«Сочи» обыграл «Спартак», но все запомнят расизм и потасовку. Джанаев послал Тедеско (а хотел пожать руку), Жоаозиньо ударил Хинкеля

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