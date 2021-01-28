«Спартак» подал апелляцию на дисквалификацию Тедеско

«Спартак» намерен оспорить дисквалификацию главного тренера команды Доменико Тедеско.
Московский клуб подал апелляцию на решение КДК РФС дисквалифицировать немца на три матча.
Тедеско был наказан за жест, изображающий денежные купюры, продемонстрированный им после игры с «Сочи» (0:1) в декабре.
По словам директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова, апелляция может быть рассмотрена в пятницу.
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