Слуцкий о будущем Головина: «Один из 12 топ-клубов мира должен быть»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина, которого он тренировал в ЦСКА.
О хет-трике «Ниму»
«Удивил ли Головин? Да нет. Меня удивляло, что он до этого не выходил в стартовом составе.
Вечером поговорили с Головиным. Надеюсь, после хет-трика забронирует себе место на одну игру в старте. Мы с ним регулярно общаемся.
Головин болезненно переносит время, когда не играет. Неважно, объективно или нет. Конечно, у него была повышенная мотивация во вчерашней игре, чтобы застолбить и вернуть место в стартовом составе».
О будущем футболиста
«Не все зависит от него. Были ситуации, когда он стабильно играл в «Монако», но клуб выглядел плохо в предыдущих сезонах. У Саши не было возможностей двигаться дальше. Очень сложно выделяться в команде, которая меняет тренеров и играет нестабильно. В этом году «Монако» железно находится в топ-4, но у Саши была травма.
Куда можно двигаться из «Монако»? Только в большой клуб, потому что «Монако» – сам по себе большой клуб. Тот факт, что они занимали 10-е места, – это просто так сложилось.
Из «Монако» ты не можешь двинуться в клуб плюс-минус такого уровня. Это должен быть один из 12 топ-клубов мира, либо же продолжать играть в «Монако». Тем более если они попадут в Лигу чемпионов», – сказал тренер.
Ого, у Головина хет-трик – первый в карьере! Положил две красоты уже к 12-й минуте, добавил прямым со штрафного и добил победным ассистом
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