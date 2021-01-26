Слуцкий о будущем Головина: «Один из 12 топ-клубов мира должен быть»

Главный тренер порассуждал о будущем полузащитника «Монако» , которого он тренировал в ЦСКА.

О хет-трике «Ниму»

«Удивил ли Головин? Да нет. Меня удивляло, что он до этого не выходил в стартовом составе.

Вечером поговорили с Головиным. Надеюсь, после хет-трика забронирует себе место на одну игру в старте. Мы с ним регулярно общаемся.

Головин болезненно переносит время, когда не играет. Неважно, объективно или нет. Конечно, у него была повышенная мотивация во вчерашней игре, чтобы застолбить и вернуть место в стартовом составе».

О будущем футболиста

«Не все зависит от него. Были ситуации, когда он стабильно играл в «Монако», но клуб выглядел плохо в предыдущих сезонах. У Саши не было возможностей двигаться дальше. Очень сложно выделяться в команде, которая меняет тренеров и играет нестабильно. В этом году «Монако» железно находится в топ-4, но у Саши была травма.

Куда можно двигаться из «Монако»? Только в большой клуб, потому что «Монако» – сам по себе большой клуб. Тот факт, что они занимали 10-е места, – это просто так сложилось.

Из «Монако» ты не можешь двинуться в клуб плюс-минус такого уровня. Это должен быть один из 12 топ-клубов мира, либо же продолжать играть в . Тем более если они попадут в Лигу чемпионов», – сказал тренер.

Ого, у Головина хет-трик – первый в карьере! Положил две красоты уже к 12-й минуте, добавил прямым со штрафного и добил победным ассистом

Канчельскис, Погребняк, Карпин, Кирьяков и Попов: все наши хет-трики в топ-лигах