Соболев получил травму колена в товарищеском матче «Спартак» – «Рига»

Нападающий травмировал колено в товарищеском матче с «Ригой».

После столкновения с защитником команды соперника Уэсли Натой он не смог продолжить матч. Футболисты столкнулись на 10-й минуте встречи коленом в колено.

Соболев долго лежал на газоне, держась за колено, после чего покинул поле в сопровождении медицинского персонала.

Как уточняет журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров, Соболеву попали чуть ниже колена, но в данный момент у него «стреляет» в колене.

Напомним, в ноябре прошлого года форвард «Спартака» перенес операцию на колене.