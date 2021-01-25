Соболев получил травму колена в товарищеском матче «Спартак» – «Рига»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев травмировал колено в товарищеском матче с «Ригой».
После столкновения с защитником команды соперника Уэсли Натой он не смог продолжить матч. Футболисты столкнулись на 10-й минуте встречи коленом в колено.
Соболев долго лежал на газоне, держась за колено, после чего покинул поле в сопровождении медицинского персонала.
Как уточняет журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров, Соболеву попали чуть ниже колена, но в данный момент у него «стреляет» в колене.
Напомним, в ноябре прошлого года форвард «Спартака» перенес операцию на колене.
Плохо(( pic.twitter.com/AolHE6rqbA— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) February 7, 2021