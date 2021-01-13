Соболев о Тедеско в «Спартаке»: «Возможно, хорошо закончим сезон, и он захочет остаться»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Доменико Тедеско Чемпионат.com Футбол

Форвард «Спартака» Александр Соболев допустил, что Доменико Тедеско останется на посту главного тренера красно-белых по окончании сезона.

– Тебя удивило заявление Тедеско после матча с «Зенитом», что в конце сезона он уйдет?

– Да, конечно. Но, возможно, мы хорошо закончим сезон, и он захочет остаться – никто этого не исключает.

Тренируемся дальше, Доменико – наш тренер, мы – его игроки, – сказал Соболев.

После 19 туров «Спартак» занимает в РПЛ 3-е место, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

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