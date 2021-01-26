Артета о поражении от «Астон Виллы»: «Арсенал» доминировал»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 23-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:1).

– Как опишете игру команды в целом?

– Сегодня снова была действительно хорошая игра, мы полностью доминировали в матче – доминировали во всех областях и должны были выигрывать. Но в АПЛ, если просто отдаешь гол сопернику, даришь несколько моментов, нельзя выиграть.

Остальное – энергия, класс, которые команда показала, количество моментов, которые мы создали, как быстро мы возвращали мяч, как мы контролировали длинные забросы, насколько мы были агрессивны, – было просто невероятно. Но этого оказалось недостаточно, чтобы выиграть, – сказал Артета.

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