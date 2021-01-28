Онана о дисквалификации на год: «Наказание чрезмерно. Я признавался лучшим вратарем Африки, мне нет нужды использовать допинг»

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Вратарь «Аякса» Андре Онана прокомментировал решение УЕФА дисквалифицировать его на год за прием фуросемида.

«Всем привет. Хочу сообщить, что дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал меня на 12 месяцев за положительный допинг-тест, который я сдал в октябре 2020 года.

Я хочу прояснить, что эта ситуация – результат человеческой ошибки. Я принял таблетку, которая содержит вещество, запрещенное ВАДА, за обычный аспирин. Эта таблетка была прописана моей девушке, и я по ошибке принял ее, потому что их упаковка практически одинаковая. Я очень жалею об этом.

Я уважаю дисциплинарный комитет УЕФА, но не согласен с их решением по этому делу. Я считаю наказание чрезмерным и несоразмерным, поскольку УЕФА признал, что это была непреднамеренная ошибка. Все знают, что я придерживаюсь здорового образа жизни. С самого начала карьеры футболиста я всегда был против использования допинга.

Мне 24 года, и на протяжении последних нескольких сезонов мне повезло играть практически каждую минуту матчей «Аякса» и сборной Камеруна, признавался лучшим вратарем чемпионата Нидерландов в последние четыре года и лучшим вратарем Африки в последние три.

Я хочу сказать, что мне нет нужды использовать допинг, чтобы сделать свою карьеру лучше. Я обжалую решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), чтобы доказать невиновность и очистить свое имя. Я надеюсь скоро вернуться на поле, чтобы делать то, что я люблю, и помогать своим партнерам. Я бы хотел поблагодарить «Аякс» и сборную Камеруна за их поддержку и веру в меня», – написал Онана в твиттере.

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