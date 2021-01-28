Онана о дисквалификации на год: «Наказание чрезмерно. Я признавался лучшим вратарем Африки, мне нет нужды использовать допинг»

Вратарь «Аякса» прокомментировал решение УЕФА дисквалифицировать его на год за прием фуросемида.

«Всем привет. Хочу сообщить, что дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал меня на 12 месяцев за положительный допинг-тест, который я сдал в октябре 2020 года.

Я хочу прояснить, что эта ситуация – результат человеческой ошибки. Я принял таблетку, которая содержит вещество, запрещенное ВАДА, за обычный аспирин. Эта таблетка была прописана моей девушке, и я по ошибке принял ее, потому что их упаковка практически одинаковая. Я очень жалею об этом.

Я уважаю дисциплинарный комитет УЕФА, но не согласен с их решением по этому делу. Я считаю наказание чрезмерным и несоразмерным, поскольку УЕФА признал, что это была непреднамеренная ошибка. Все знают, что я придерживаюсь здорового образа жизни. С самого начала карьеры футболиста я всегда был против использования допинга.

Мне 24 года, и на протяжении последних нескольких сезонов мне повезло играть практически каждую минуту матчей «Аякса» и сборной Камеруна, признавался лучшим вратарем чемпионата Нидерландов в последние четыре года и лучшим вратарем Африки в последние три.

Я хочу сказать, что мне нет нужды использовать допинг, чтобы сделать свою карьеру лучше. Я обжалую решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), чтобы доказать невиновность и очистить свое имя. Я надеюсь скоро вернуться на поле, чтобы делать то, что я люблю, и помогать своим партнерам. Я бы хотел поблагодарить и сборную Камеруна за их поддержку и веру в меня», – написал Онана в твиттере.

Ван дер Сар о дисквалификации Онана: «Препарат не использовался для улучшения показателей. Ужасная ситуация»