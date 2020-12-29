Александр Дюков: «Сокращать РПЛ неправильно. Это снизит заинтересованность регионов в развитии футбола»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о своем отношении к изменению числа участников РПЛ.

– Что скажете про систему проведения соревнований? Сейчас много разговоров о новой формуле РПЛ.

– В медиа появляется разная информация, озвучиваются и обсуждаются разные подходы.

– В последнее время много инсайдов, что турнир может быть разделен на группы, что может быть введен плей-офф.

– Считаю, что сокращать число участников абсолютно неправильно, это окажет демотивирующее действие и приведет к снижению заинтересованности регионов в развитии футбола.

Что касается расширения, то уже отвечал на этот вопрос: в долгосрочной перспективе мы должны к этому прийти, но пока не видно 18 клубов, которые были бы готовы и финансово, и инфраструктурно.

– Честно говоря, не видно и 16...

– Не менее важно соответствовать уровню РПЛ и по спортивной составляющей. Мы хотим получить еще два «автобуса» в Премьер-лиге? Эти два «автобуса» не добавят зрелищности и не помогут нашим клубам лучше подготовиться к еврокубкам.

– Мне кажется этот вопрос очень важным, но я до конца не понял вашу позицию. С одной стороны, вы говорите, что нам надо повышать интенсивность матчей, что достигается сокращением участников и увеличением топ-игр. Но в то же время утверждаете, что сокращение негативно скажется на общем развитии футбола.

– В данный момент если что-то и менять, то не число участников РПЛ, а формат, который даст большее количество действительно высокоинтенсивных, конкурентных матчей, что позволит нашим клубам увеличить доходы и лучше подготовиться к еврокубкам.

– Руководство РПЛ к этому готово?

– Российская премьер-лига изучает различные форматы, – сказал Дюков.

РПЛ планируют сократить до 12 команд и ввести РПЛ-2. Есть два варианта – с плей-офф и лигой элитных клубов