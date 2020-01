Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом Вудворда

Дом вице-президента Эда Вудворда в Чешире был атакован группой фанатов клуба.

Нападавшие в капюшонах бросали в дом файеры. Видео нападения, появившееся в интернете, сопровождалось подписью «Эд Вудворд должен умереть».

Вудворда и его семьи во время нападения не было в здании.

Клуб опубликовал заявление в связи с происшествием: «Мы работаем вместе с полицией Большого Манчестера, чтобы выявить виновных в этом необоснованном нападении. Мы уверены в том, что футбольный мир нас поддержит.

Любой, кто будет признан виновным в совершении преступления, на всю жизнь получит запрет на посещение всех матчей клуба и будет привлечен к ответственности в суде.

Болельщики, выражающие свое мнение — это одно; преступление с нанесением ущерба и намерением подвергнуть опасности чью-то жизнь — это другое. Этому нет оправдания», – говорится в заявлении.

Ранее фанаты неоднократно выражали недовольство работой Вудворда и семьи Глейзеров, владеющей командой. 1 февраля болельщики планируют уйти со стадиона «Олд Траффорд» во время матча с «Вулверхэмптоном» в знак протеста.

«Manchester United Football Club have tonight been made aware of the incident outside the home of one of our employees... Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this.»pic.twitter.com/bexuq6cfhu