«МЮ» усилит охрану Вудворда во время игр на «Олд Траффорд». Клуб опасается нападений

«Манчестер Юнайтед» примет дополнительные меры безопасности после нападения фанатов на дом вице-президента клуба Эда Вудворда.

Клуб из Манчестера усилит охрану Вудворда во время домашних игр на , так как опасается новых нападений.

В начале января сотрудники «Юнайтед» провели несколько встреч, чтобы обсудить способы предотвращения нападений на Вудворда в связи с усилением недовольства болельщиков работой руководства клуба.

На следующий день после того, как стала известна зарплата Вудворда – 3,1 миллиона фунтов в год, вице-президента высмеяли фанаты в уничижительных кричалках во время домашней игры с «Норвичем» (4:0).

Добавим, что перед атакой на дом менеджера фанаты «МЮ» скандировали «Эд Вудворд умрет» на матче с «Транмером».

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