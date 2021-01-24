Виллаш-Боаш подал в отставку. «Марсель» купил игрока без его согласия

Главный тренер объявил, что принял решение уйти в отставку со своего поста.

Поводом для увольнения специалист назвал трансфер полузащитника , который не был согласован с Виллаш-Боашем. Руководство клуба пока не ответило на заявление тренера.

«Решение об этом трансфере принимал не я, я не имею к нему никакого отношения. Я узнал об этом из прессы утром, когда проснулся. Это именно тот игрок, по которому я дал отказ. Он никогда не был в нашем списке. В итоге он перешел к нам, а я об этом не знал.

Из-за этого я подал заявление об увольнении, ничего не требуя от «Марселя» в качестве компенсации. Я не согласен со спортивной политикой клуба, принципом принятия решений в отношении потребностей команды, тем, что я не принимаю участия в обсуждении спортивной политики клуба, тем, что джентльменское соглашение о покупке игроков было нарушено.

Я принял решение сообщить руководству о желании уйти в отставку. Что касается оставшихся матчей, пока мне не дали ответа. Я ничего не хочу получить от «Марселя», никаких денег. Я просто хочу уйти из-за разногласий в отношении спортивной политики. Мне жаль, что до этого дошло», – заявил Виллаш-Боаш на пресс-конференции.

«Марсель» идет на 9-м месте в Лиге 1 с 32 очками после 20 игр.