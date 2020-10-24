Шварц о том, почему Паршивлюк не капитан «Динамо»: «Топ-личность, но мы знаем историю его карьеры»

Главный тренер рассказал о выборе капитана бело-голубых.

— Прокомментируйте выбор капитана в последнем матче с «Локо». 21-летний Евгеньев не самая очевидная кандидатура, в составе вышел целый ряд гораздо более опытных футболистов.

— Раскрою карты, как я это сделал в беседе с игроками. Для меня, скажем, Паршивлюк — топ-личность с менталитетом настоящего профессионала. То, что он делает для клуба, невероятно. Но мы знаем историю его карьеры (капитан в , поход на фанатскую трибуну красно-белых — прим.), поэтому вариант не подходил.

И есть Евгеньев. Он здорово развивается как игрок. Хорош в отборе, грамотно подключается к атакам. У него вообще получилась идеальная неделя: вызван в первую сборную России, надел капитанскую повязку в «Динамо», забил свой первый мяч в , отдал голевую передачу Лесовому, признан лучшим игроком матча.

Я говорил ребятам, что вводится правило — кто забьет первый мяч в карьере, должен оплатить ужин команде, и кто впервые наденет капитанскую повязку — тоже. У Евгеньева это совпало в одном матче, так что оплату одного ужина беру на себя, – сказал Шварц.