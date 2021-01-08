Защитник рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в российском футболе.

– В рейтинге УЕФА РПЛ находится сильно ниже ведущих пяти лиг Европы. Что бы вы изменили в нашей лиге, чтобы приблизиться к другим чемпионатам?

– Думаю, что лимит на легионеров – одна из главных проблем российской лиги. Не всегда можно обойтись только лишь доморощенными игроками. Такая ситуация везде, даже у нас в Хорватии. У нас довольно много классных игроков на разных позициях, но без привлечения футболистов из-за рубежа невозможно стать лучше, добиться большего успеха. Это очень важно.

А вообще, это очень глубокий вопрос. Не хочу сказать, что в России мало талантливых игроков, но население Хорватии – всего четыре миллиона человек, а талантливых игроков там так много.

В России же живет 150 миллионов человек, но в очном матче на чемпионате мира победили мы – и прошли в финал. И я не могу объяснить, почему так происходит.



– Вы говорите про лимит, но когда вы начинали играть в загребском , у вашей команды было не очень много иностранцев, а сейчас выпускники загребской школы есть в каждом чемпионате.

– Да, вы правы. Не знаю, почему это происходит, у меня нет объяснения. Возможно, дело в войне, которую перенесла наша страна, научив каждого сражаться до конца.

Когда-то давно Наполеон сказал, что смог бы завоевать весь мир, если бы хорваты сражались на его стороне. Хорваты, славяне всегда были бойцами. Возможно, дело в этом.



– Возвращаясь к лимиту: понятна ли вам эта мера Российского футбольного союза? Вы понимаете, зачем принимаются эти ограничения?

– Нет. Если бы я был руководителем лиги, то хотел бы видеть свой чемпионат в списке пяти сильнейших.



– Эта мера, в теории, должна помочь российской сборной. Расчет на то, что таким образом в нашем чемпионате будет меньше слабых иностранцев, и это позволит развиваться российским игрокам.

– Конечно, должны быть какие-то правила, и российские игроки должны выходить на поле. Было бы глупо, если бы российские футболисты не играли в чемпионате России.

Но с лимитом будет очень сложно пробиться в топ-5. Нужно, чтобы в лиге была конкуренция. Знаю, что в России нет проблем с ресурсами, что у многих клубов хорошее финансирование, и это действительно странно, почему эти клубы не используют эти преимущества, – сказал Ловрен.