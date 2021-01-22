Лапорта о контракте Месси: «Лео генерирует треть доходов клуба. 8 из 10 продаваемых футболок – с его фамилией»

Кандидат в президенты «Барселоны» высказался о появившемся в медиа контракте капитана команды .

«Сделаю все возможное, чтобы Месси остался в клубе. Знаю, что его все устраивает, и он хочет остаться, но ему нужен конкурентоспособный проект со спортивной точки зрения. Вчера я написал ему, чтобы поддержать его, чтобы он не обращал внимание на все эти истории, каталонцы хотят, чтобы он остался.

Это довольно болезненные вещи, потому что они бьют по клубу. Это плохой менеджмент, такое бывает. Положение клуба обусловлено контрактом Лео. Он приносит больше дохода, чем стоит. Экономисты провели исследование, и Месси генерирует треть от общих доходов клуба. Он не имеет цены, он дарит нам эмоции и спортивный уровень. 8 из 10 футболок «Барсы» продаются с фамилией Месси.

От контракта Месси есть финансовая отдача. Команда с Лео всегда всех вдохновляет. Его интересуют не только деньги, это не приоритет для него. Он всегда готов помочь. Но лучшему игроку в истории клуб должен сделать соответствующее предложение, исходя из своих финансовых возможностей.

Новости претенциозны. Клуб до такого состояния довел совет директоров, который потерял рассудок после продажи . Мне кажется, что история с контрактом – слив. Надеюсь, что это вышло не из самого клуба, но откуда-то рядом. О контракте знают пять человек.

Я постараюсь выяснить, кто это сделал, если выиграю выборы. И если, конечно, это вышло из клуба. Мы хотим знать. Лео не разрушил «Барсу», он сгенерировал больше денег, чем он получает. Обложка мадридской газеты несправедлива», – заявил Лапорта.

Вскрылись детали контракта Месси: больше полумиллиарда за 4 года (грязными), подписной бонус – 115 млн, за лояльность – 78 млн