«Неймар – лучший игрок мира. Он чаще с мячом, чем Роналду и Месси». Экс-форвард сборной Бразилии Кайо о нападающем «ПСЖ»

Бывший форвард сборной Бразилии, «Наполи» и «Интера» Кайо Рибейро поделился мнением о нападающем Неймаре.

«Даже если не все согласны с поведением [ ], думаю, он большой мастер. Лучший игрок мира в настоящее время. Он чаще играет с мячом, чем Роналду и Месси.

Нынешнее поколение очень зависит от тренера, и это плохо. В мое время тренер говорил, а мы брали важные моменты, а когда не соглашались, высказывали свою точку зрения.

Сегодня такого диалога нет. Игрокам не хватает ответственности, они очень зависят от тренера», – сказал Кайо в интервью ютуб-каналу Panico Jovem Pan.