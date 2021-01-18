«Неймар – лучший игрок мира. Он чаще с мячом, чем Роналду и Месси». Экс-форвард сборной Бразилии Кайо о нападающем «ПСЖ»

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Бывший форвард сборной Бразилии, «Наполи» и «Интера» Кайо Рибейро поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Неймаре.

«Даже если не все согласны с поведением [Неймара], думаю, он большой мастер. Лучший игрок мира в настоящее время. Он чаще играет с мячом, чем Роналду и Месси.

Нынешнее поколение очень зависит от тренера, и это плохо. В мое время тренер говорил, а мы брали важные моменты, а когда не соглашались, высказывали свою точку зрения.

Сегодня такого диалога нет. Игрокам не хватает ответственности, они очень зависят от тренера», – сказал Кайо в интервью ютуб-каналу Panico Jovem Pan.

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