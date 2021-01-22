⚽️ «Эвертон» и «Лестер» пободаются сегодня в АПЛ. Для вас есть бонус – беспроигрышные 500 рублей на ставку👇

Сегодня вечером (в 23:15 мск) «Лестер» и «Эвертон» сыграют в рамках регулярного чемпионата Англии.

У «лис» на кону место в топ-4 АПЛ и 38 очков, а также ни одного поражения за последние 5 матчей. Команда Карло Анчелотти не может похвастаться тем же – есть один проигрыш, зато оставшиеся 4 матча были отыграны успешно.

Букмекеры не определились с явным фаворитом, что делает процесс прогнозирования еще более интересным. На победу «Лестера» можно поставить с коэффициентом 2,60, на успех «Эвертона» – с кэфом 2,85. Ничья оценивается в коэффициент 3,20.

BETTERY приготовил особый подарок для всех любителей АПЛ: за регистрацию можно получить беспроигрышную ставку 500 рублей на поединок «Лестера» и «Эвертона».