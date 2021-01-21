Черчесов о своем штабе: «10 лет. 5 клубов и сборная, золотой дубль в Польше, четвертьфинал ЧМ. Рассчитываем, что главные победы – впереди!»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу высшая лига Польша Легия Гинтарас Стауче Мирослав Ромащенко чемпионат мира Владимир Паников Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о совместной работе со специалистами, входящими в его штаб.

«В январе нашему тренерскому штабу исполнилось 10 лет. 5 клубов и сборная России, золотой дубль в Польше (с «Легией» – примечание Sports.ru) и выход в четвертьфинал чемпионата мира.

Рассчитываем, что главные победы – впереди!» – написал Черчесов.

В штаб Черчесова входят Владимир Паников, Гинтарас Стауче и Мирослав Ромащенко.

Черчесова до сих пор любят в Дрездене: он тащил «Динамо» и даже заслужил орден (как у Путина)

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