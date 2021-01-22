Азмун о слове «колхоз»: «Для меня это значит «скромный». Простой парень, не распальцованный»

Форвард «3енита» рассказал, почему любит употреблять в речи слово «колхоз».

— Кокорин как-то в шутку называл вас колхозником. Вы и сами очень любите слово «колхоз». Почему?

— Моя семья — из маленького городка, так что у меня особые чувства к слову «колхоз». Но это не оскорбление, а наоборот. Все думают, что «колхоз» — это что-то типа «деревенщина», и сами вкладывают в него оскорбительный смысл, но для меня совсем не так! Это значит «скромный». Простой парень, не распальцованный.

Вот Жирков для меня настоящий пример для подражания. Юрий ведет себя тихо, скромно, спокойно работает, – сказал Азмун.

Егор Сорокин: «Отдашь неточный пас, Азмун сразу голосит: «Колхоз!»