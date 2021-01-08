Сердар Азмун: «Зенит» видит в «Спартаке» конкурента. Нельзя исключать их из чемпионской гонки»

Форвард Сердар Азмун выразил мнение о соперничестве со в РПЛ.

– В чемпионате России «Зенит» лидирует. Кого считаете главным конкурентом во второй части сезона?

– Мы одинаково настраиваемся на любую команду, ко всем относимся с уважением. Посмотрите на таблицу – соперники находятся друг от друга на расстоянии нескольких очков. Нельзя кого-то выделять или отбрасывать.

– В последнем туре перед паузой «Зенит» победил «Спартак», вы открыли счет в том матче. Какие впечатления остались от игры соперника?

– Все в курсе, что между «Спартаком» и «Зенитом» существует жесткое соперничество. И болельщики, и футболисты знают об этом. И мы, естественно, даже после победы видим в москвичах конкурентов в борьбе за титул.

Это сильная команда с качественным тренером, которая всегда претендует на высокие места. Нельзя исключать «Спартак» из чемпионской гонки, – заявил Азмун.

«Зенит» после 19 туров лидирует в таблице РПЛ и опережает идущий третьим «Спартак» на 6 очков.

Сердар Азмун: «Знаю, где Дзюба, даже глядя в другую сторону. В РПЛ никто не отберет у него мяч без фола»