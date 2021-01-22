Пеп об отставке Лэмпарда: «Нужно побеждать – или тебя уволят. Проектов не существует»

Возглавляющий поделился мнением об увольнении с поста главного тренера .

«От любого тренера требуются победы. Люди говорят о проектах, но проектов не существует. Нужно побеждать – или будешь уволен.

Уважительно отношусь к «Челси», но надеюсь, что скоро смогу увидеть Фрэнка, посетить с ним ресторан, когда карантин отменят.

Я не стану осуждать «Челси», но по отношению ко всем тренерам нужно проявлять терпение. Я уважаю решение клуба, так и должно быть. Мы просто стараемся выиграть как можно больше матчей.

О каких-либо проектах говорить сложно. В течение одного месяца можно лишиться всего, что ты построил, когда твои соперники сильны. Всегда есть такой риск», – сказал Гвардиола.

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