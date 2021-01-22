«Задача ЦСКА – доминировать в Европе, безусловно». Тренер по физподготовке о клубе

Райланд Морганс, отвечающий в ЦСКА за физическую подготовку, рассказал о задачах клуба.

– Вы наверняка заметили, что второй год подряд российские клубы крайне неудачно выступают в Европе. В чем главная проблема, на ваш взгляд? Еще недавно Россия была шестой таблице коэффициентов УЕФА, теперь началось падение.

– Хороший вопрос. Не хочу говорить про другие российские клубы, ничего про них не знаю и, честно сказать, даже не хочу знать. Потому что это не моя область ответственности.

Но опять же, как вы совершенно справедливо подметили, налицо контраст между российскими клубами и европейскими. Задача ЦСКА, безусловно, в том, чтобы доминировать в Европе.

Перед нами была поставлена задача привнести определенные европейские методы и попытаться их смешать с тем, что здесь уже действует и хорошо развито. Потому что здесь есть ряд очень хороших вещей, которые действительно работают.

У ЦСКА сейчас молодая, многообещающая, перспективная команда, и я не сомневаюсь, что ребята будут серьезно прибавлять. Станут сильнее физически, морально, технически и тактически.

Наш нынешний подход, надеюсь, пойдет на пользу не только молодым игрокам, но и опытным, достаточно зрелым футболистам.

– Матчи еврокубков показали, что представители уступают в интенсивности игры представителям многих чемпионатов. Тенденция неприятная, но даже сами футболисты после матчей с клубами из Австрии или Нидерландов говорили, что соперники были очень здорово подготовлены функционально. Что это значит?

– Мне бы не хотелось комментировать другие клубы. Могу лишь говорить о том, как работаем мы сами. Конечно, я могу это сравнивать с моей предыдущей работой, к примеру, в Британии.

Как видите, сейчас наши тренировочные и игровые методы немного отличаются от того, что здесь было раньше. В том числе и по той причине, которую вы упомянули.

Надеюсь, со временем сумеем поднять все элементы и развить их, сможем достичь самой главной нашей задачи.

И когда ЦСКА в следующий раз будет играть в Европе, надеюсь, наши физические способности не будут находиться ниже способностей европейских противников, – заявил Морганс.