ЦСКА интересуется форвардом «Эвертона» Тосуном

интересуется нападающим .

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По данным одного из них, клубы в ближайшее время могут начать переговоры.

Второй источник отмечает, что английский клуб не будет препятствовать уходу 29-летнего форварда.

Зимой 2018 года «Эвертон» заплатил за турка «Бешикташу» примерно 27 миллионов фунтов.

Вторую половину прошлого сезона игрок провел в «Кристал Пэлас» на правах аренды.

В этом сезоне он принял участие всего в пяти матчах в составе «Эвертона», не отметившись результативными действиями.

Его статистика – здесь.