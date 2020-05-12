ЦСКА интересуется форвардом «Эвертона» Тосуном

ЦСКА интересуется нападающим «Эвертона» Дженком Тосуном.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. По данным одного из них, клубы в ближайшее время могут начать переговоры.
Второй источник отмечает, что английский клуб не будет препятствовать уходу 29-летнего форварда.
Зимой 2018 года «Эвертон» заплатил за турка «Бешикташу» примерно 27 миллионов фунтов.
Вторую половину прошлого сезона игрок провел в «Кристал Пэлас» на правах аренды.
В этом сезоне он принял участие всего в пяти матчах АПЛ в составе «Эвертона», не отметившись результативными действиями.
Его статистика – здесь.