«Спартак» еще не договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса

«Аякс» не получал предложений от о трансфере полузащитника .

По данным De Telegraaf, в амстердамском клубе удивлены появившимися в российских медиа слухами о том, что переход 29-летнего хавбека уже согласован примерно за 12 миллионов евро.

ждет официальный запрос от московской команды и готов отпустить игрока на фоне недавней истории с его задержанием в связи с подозрением в нанесении ножевых ранений.

Ранее сообщалось, что с самим Промесом «Спартак» согласовал контракт на 2,7 млн евро за сезон до 2024 года.