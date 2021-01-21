«Спартак» еще не договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия возможные трансферы Куинси Промес Футбол

«Аякс» не получал предложений от «Спартака» о трансфере полузащитника Куинси Промеса.

По данным De Telegraaf, в амстердамском клубе удивлены появившимися в российских медиа слухами о том, что переход 29-летнего хавбека уже согласован примерно за 12 миллионов евро.

«Аякс» ждет официальный запрос от московской команды и готов отпустить игрока на фоне недавней истории с его задержанием в связи с подозрением в нанесении ножевых ранений.

Ранее сообщалось, что с самим Промесом «Спартак» согласовал контракт на 2,7 млн евро за сезон до 2024 года.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья