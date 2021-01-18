Гризманн поддержал избитого в Париже 15-летнего украинца. У подростка перелом костей черепа

Форвард «Барселоны» высказался по поводу избиения 15-летнего украинца в Париже, сообщает украинская Tribuna.com.

По сведениям Le Parisien, 15 января группа неизвестных с палками и битами напала на учащихся на улице Парижа.

Украинец Юрий Крученюк после нападения впал в кому и находился в реанимации.

У подростка зафиксировали перелом костей черепа, переломы рук, ножевые ранения и травмы глаз. Он пришел в сознание в субботу.

«Невыносимые изображения. Сил тебе, Юрий, выздоравливай», – написал Гризманн в твиттере.