Чепчугов о Навальном: «Проявил себя мужчиной, народным лидером! Желаю скорейшего освобождения»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался об Алексее Навальном.

«Вернувшись в Россию, Алексей Навальный знает о капитуляции! Приодев доспехи моральные в продолжительности своего пути, проявив себя мужчиной, народным лидером!

История самой большой взятки. Прекрасная мелодрама! Удачи вам! Желаю скорейшего освобождения!» – написал Чепчугов в инстаграме.

Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находился политик, должен был приземлиться во «Внуково», но аэропорт временно закрыли по техническим причинам, и самолет перенаправили в «Шереметьево».

При прохождении паспортного контроля Навального задержали. Федеральная служба исполнения наказаний посчитала, что политик нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. 18 января Навального арестовали на 30 дней.

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