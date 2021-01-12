Жоан Лапорта: «В Суперлиге будет 18 команд, они получат 800 млн евро. Национальные чемпионаты уже не будут так интересны»

Кандидат в президенты «Барселоны» высказался о возможном участии клуба в проекте европейской Суперлиги.

«У проекта есть свои минусы. Эта лига будет закрытой только в первые три года, но с третьего там введут вылет.

Полагаю, там будет 18 команд, они получат 800 миллионов евро. Национальные чемпионаты уже не будут так интересны.

Мне нужно получить детальное объяснение, прежде чем принимать решение о выступлении в , – сказал Лапорта.

В президентской гонке «Барсы» осталось три кандидата (еще один снялся в слезах). Вот их программы и планы по Месси