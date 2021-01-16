«Теперь можно просто оставлять игроков за линией офсайда? Это фарс». Тренер «Астон Виллы» Смит о судействе матча с «Сити»

Главный тренер Дин Смит выразил возмущение судейством в матче АПЛ с (0:2).

В моменте с первым голом «горожан» хавбек головой пасовал в сторону полузащитника , который находился за линией офсайда.

Мяч перехватил защитник бирмингемцев , после чего Родри отобрал у него мяч и отдал голевой пас на Бернарду. Смит выразил недовольство решениями судьи Джонатана Мосса, за что был удален.

«С точки зрения усилий футболистов это был героизм. У нас было всего три дня тренировок, мы играли с очень хорошей командой. У «Сити» было много опасных моментов, но они их упустили, а в конце матча им подарили два гола.

Теперь можно просто оставлять футболистов за линией [офсайда]? Это фарс. Родри был в почти в 10-метровом офсайде, вернулся и отобрал мяч. Это правило и это решение жалки.

Я сказал резервному судье: «Тебе подарили мячи для жонглирования на Рождество?» Не думаю, что другого тренера удалили бы за это.

[В моменте с пенальти] Мэтти Кэш не играл рукой, просто невозможно прыгнуть вверх, не подняв рук. Но судья даже не проверил момент, это поразило меня. Сегодня судьи сработали плохо, и это нам дорого обошлось», – заявил тренер.

«Сити» начал победную атаку с офсайда. Но АПЛ объяснила: касание защитника обнулило «вне игры»