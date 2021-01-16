Гасперини о Миранчуке: «У него хорошая техника, но «Аталанте» нужна острота в атаке. Уверен, он даст ее нам»

Главный тренер «Аталанты» подвел итоги перенесенного матча 10-го тура Серии А против «Удинезе» (1:1).

Российский хавбек сыграл 58 минут, впервые выйдя в стартовом составе в чемпионате Италии.

«Если какая-то из команд и заслужила победу, так это мы. Но для этого надо забивать. закрылся и не шел вперед даже при 1:1. Мы должны быть удовлетворены ничьей.

Из-за того, что мы играем каждые три дня, приходится делать ротацию, но я доволен тем, как это происходит.

Мэле только прибыл в команду и уже играет хорошо. Он полезен на фланге.

Миранчук обладает хорошими техническими навыками, но нам нужна острота в атаке. Уверен, он сможет предложить ее нам в будущем.

Иличич не может постоянно играть одинаково успешно. Когда его нет на поле, мы стараемся подстроиться, используя хороших игроков, но не обладающих способностью врываться в штрафную, так играть в атаке. Мы задействуем Пашалича, Малиновского, Миранчука», – заявил Гасперини.

Миранчук дебютировал в старте «Аталанты» в Серии А в матче с «Удинезе». Он 9 раз выходил на замену