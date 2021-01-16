Массимо Каррера: «Кокорин обязательно должен преуспеть в Италии, у него есть все качества»

Бывший тренер прокомментировал информацию о возможном переходе форварда красно-белых в «Фиорентину».

«Я думаю, что у Кокорина есть все качества для того, чтобы он заиграл в Италии. Кокорин физически и технически хорошо оснащен. Поэтому можно быть уверенным, что он мог бы хорошо проявить себя в чемпионате Италии.

Подойдет ли он «Фиорентине» и сможет ли проявить себя в итальянском чемпионате? Он мне нравится как игрок, он обязательно должен там преуспеть», – сказал Каррера.

Кокорин в «Фиорентине»? Онлайн