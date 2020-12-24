«Я поставил Месси корпус, а он разозлился и дал мне по лицу. Очевидная агрессия». Форвард «Атлетика» о красной Лео

Нападающий «Атлетика» Асьер Вильялибре прокомментировал эпизод, случившийся на 120-й минуте матча за Суперкубок Испании против «Барселоны» (3:2).
Форвард сине-гранатовых Лионель Месси ударил Вильялибре сзади по голове. Арбитр Хесус Хиль Мансано удалил аргентинца после консультации с ВАР. Для футболиста эта красная карточка стала первой за 753 матча в «Барсе».
«Я не хочу вступать в эти разговоры. Все команды фолят, они тоже делали это с нами. Ключ к победе – не сдаваться.
Я поставил корпус, чтобы Месси не прошел дальше, а он разозлился, дал мне по лицу. Считаю, что это очевидная агрессия.
Я очень счастлив. Думаю, мы заслужили Суперкубок. Мы приехали за ним, не сдались. Самое важное – мы показали характер и добыли победу», – сказал Вильялибре.
Месси могут дисквалифицировать после удаления в игре с «Атлетиком». Он может пропустить от 2 до 4 матчей.
Куман об удалении Месси: «Не знаю, сколько раз на нем сфолили. Он пытался обводить, но не получалось»
Месси обезумел: врезал сопернику по голове и получил первую в жизни красную за «Барселону» (753 матча!)