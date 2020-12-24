«Я поставил Месси корпус, а он разозлился и дал мне по лицу. Очевидная агрессия». Форвард «Атлетика» о красной Лео

Нападающий «Атлетика» прокомментировал эпизод, случившийся на 120-й минуте матча за против «Барселоны» (3:2).

Форвард сине-гранатовых ударил Вильялибре сзади по голове. Арбитр Хесус Хиль Мансано удалил аргентинца после консультации с ВАР. Для футболиста эта красная карточка стала первой за 753 матча в «Барсе».

«Я не хочу вступать в эти разговоры. Все команды фолят, они тоже делали это с нами. Ключ к победе – не сдаваться.

Я поставил корпус, чтобы Месси не прошел дальше, а он разозлился, дал мне по лицу. Считаю, что это очевидная агрессия.

Я очень счастлив. Думаю, мы заслужили Суперкубок. Мы приехали за ним, не сдались. Самое важное – мы показали характер и добыли победу», – сказал Вильялибре.

Месси могут дисквалифицировать после удаления в игре с . Он может пропустить от 2 до 4 матчей.

Куман об удалении Месси: «Не знаю, сколько раз на нем сфолили. Он пытался обводить, но не получалось»

Месси обезумел: врезал сопернику по голове и получил первую в жизни красную за «Барселону» (753 матча!)