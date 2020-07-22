«Ростов» может заплатить до 8 млн евро за лучшего бомбардира «Стяуа» Мана. Им интересовались ЦСКА и «Локо»

Полузащитник «Стяуа» и сборной Румынии Деннис Ман может сменить клуб.

Как сообщает ProSport, на хавбека претендует . Отмечается, что российская команда давно следит за игроком.

Ростовчане готовы заплатить за 22-летнего футболиста до 5 миллионов евро плюс 3 млн евро в виде возможных бонусов. Также получит 15% от суммы следующей продажи румына.

Руководство «Стяуа» рассчитывает получить за Мана не менее 10 млн евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей в чемпионате Румынии и забил 9 мячей, лидируя в клубе по этому показателю вместе с форвардом Флорином Тэнасе. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Летом сообщалось, что на Мана претендовали и .