ЦСКА предложил 12 млн евро за двух игроков «Стяуа» – Мана, которым интересовался «Локо», и Комана

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ЦСКА хочет приобрести двух игроков «Стяуа».

Как пишет Gsp.ro, московский клуб предложил 12 миллионов евро за двух игроков «Стяуа» – Денниса Мана и Флоринела Комана. Кроме того, ЦСКА готов прописать бонусы за успешное выступление футболистов в России.

По данным источника, пока ни один клуб не предложил за этих игроков больше. 

«Стяуа» вел переговоры с «Норвичем» по Ману и требовал за него 15 млн евро. Английский клуб счел эти требования завышенными и прекратил переговоры.

В ноябре 2019 года стало известно, что Коман привлек внимание «Манчестер Сити».

В июле сообщалось об интересе к Ману со стороны «Локомотива». В декабре 2018 года появлялась информация о том, что на Мана претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед» и «Рома».

Со статистикой Мана можно ознакомиться здесь, а Комана – здесь.

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