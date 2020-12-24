Йоррит Хендрикс: «Спартак» – крупнейший клуб России с самой большой армией болельщиков»

Новичок рассказал, как провел первый тренировочный день в команде.

– Йоррит, как прошел твой первый тренировочный день? Ты уже поработал и в зале, и на поле.

– У меня был отличный первый день. Я хорошо поработал в зале перед тренировкой. Здорово быть на поле со всеми парнями, наконец мы познакомились, узнал их поближе.

– Нашим тренером по физподготовке по делу пугали?

– Я уже слышал от парней, что он настоящий зверь! Сегодня в зале перед завтраком было немного тяжело. У меня был отличный первый день, но да, он настоящий зверь.

– Что тебе успели рассказать про «Спартак»?

– Я уже знаю многое. Это крупнейший клуб России, у которого самая большая армия болельщиков, отличный стадион.

Знаю, что здесь выступал Куинси Промес, команда была чемпионом, играла в Лиге чемпионов – довольно успешное время. С нетерпением жду момента, когда добьюсь успеха со «Спартаком», – сказал Хендрикс.

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